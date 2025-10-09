EmpaTaco EmpaTaco - Madisonville
101 HWY22 w, Madisonville, LA
FOOD
Empanadas
Tamales
Burritos
Favorites
Traditional Tacos
Gourmet Tacos
Taco Meals
Quesadillas
Plate Specials
Nachos & More
Sides
Sweet Plantains (5)$4.15
Salsa & Chips$4.95
Queso & Chips$6.55
Guacamole & Chips$6.25
Yuca Fries$4.50
Chicharron$4.50
Chorizo Colombiano$3.50
Spanish Rice$2.55
Refried Beans$2.95
French Fries$2.25
Red Beans & Rice$5.75
Croquettas$2.50
Jalapeno Poppers$2.85
32oz Guacamole$22.00
32oz Queso$22.00
32oz Salsa$18.00
Large Refried Beans 18oz$8.85
Large Spanish Rice 24oz$7.65
Flour Tortilla$0.20
Corn Tortilla (3)$1.00
Tortilla Chips$1.75
2oz Sour Cream$1.00
2oz Shredded Cheese$1.00
2oz Guac$1.00
2 oz Queso$1.00
2oz Pico$0.45
Tzatziki sauce$1.00
EmpaSweet's
Family Meal (Feeds 4-6)
Colombia
Taste of Summer
DRINKS
Bottled Drinks
Beverages
Jamaica Large
EmpaTaco Locations and Hours
EmpaTaco - Lacomb
(985) 218-9048
Closed • Opens Friday at 11AM
EmpaTaco - Madisonville
(985) 792-7157
Closed • Opens Friday at 10:30AM
EmpaTaco Covington
(985) 234-9569
Closed • Opens Friday at 10AM